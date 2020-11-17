Мирного процесса в Беларуси не будет. Страна переходит к кровопролитной борьбе, - Бессмертный
Наоборот, страну поглощает кровопролитная борьба, такое мнение высказал политик, дипломат Роман Бессмертный в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Политический кризис в Беларуси, который длится уже несколько месяцев вошел в период, когда мирное урегулирование ситуации полностью исключено. Проблема в том, что от рук силовиков гибнут люди, а это уже отнюдь не терпит диалога между протестующими и властью. Беларусь затянет в длинную кровопролитную борьбу", - заявил дипломат.
Также Роман Бессмертный уверен, что действия Лукашенко контролирует президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, что жестокость Лукашенко к собственному народу обусловлена контролем Кремля. Этот факт очевиден, ведь в течение последних месяцев мы были свидетелями бесконечных вояжей высшего руководства РФ в Беларусь", - сказал он.
- Напомним, Лукашенко отдал приказ городской власти Минска "навести порядок" в городе и остановить протесты
- Самопровозглашенный президент уверен, что никаких предпосылок к революции в Беларуси нет.
- ЕС и Германия обсуждают возможность введения новых санкций против руководства Беларуси из-за массовых задержаний мирных граждан.
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