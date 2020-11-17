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Espreso.tvОбществоМирного процесса в Беларуси не будет. Страна переходит к кровопролитной борьбе, - Бессмертный

Мирного процесса в Беларуси не будет. Страна переходит к кровопролитной борьбе, - Бессмертный

Не следует ждать, что политический кризис в Беларуси может закончиться мирным процессом

Наоборот, страну поглощает кровопролитная борьба, такое мнение высказал политик, дипломат Роман Бессмертный в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Политический кризис в Беларуси, который длится уже несколько месяцев вошел в период, когда мирное урегулирование ситуации полностью исключено. Проблема в том, что от рук силовиков гибнут люди, а это уже отнюдь не терпит диалога между протестующими и властью. Беларусь затянет в длинную кровопролитную борьбу", - заявил дипломат.

Также Роман Бессмертный уверен, что действия Лукашенко контролирует президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, что жестокость Лукашенко к собственному народу обусловлена контролем Кремля. Этот факт очевиден, ведь в течение последних месяцев мы были свидетелями бесконечных вояжей высшего руководства РФ в Беларусь", - сказал он.

 

 

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