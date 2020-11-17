Минцифры обещает в 2021 году подключить к фиксированному интернету более 10 тыс. школ и больниц

17 ноября, 2020, 16:45

Министерство цифровой трансформации в 2021 году обещает подключить к фиксированному интернету более 10 тыс. объектов социальной инфраструктуры по всей Украине

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"В следующем году у нас есть план подключить 10 тыс. и больше социальных объектов инфраструктуры к интернету... Для этого мы перераспределили расходы государственного бюджета, чтобы выделить 850 млн грн и в следующем году подключить все эти объекты социальной инфраструктуры к интернету", - сказал Федоров.

Сейчас, по словам Федорова, к интернету в Украине не подключены 40% школ, 92% библиотек и 37% больниц. Больше всего объектов социальной инфраструктуры не подключены к интернету в Винницкой и Житомирской областях.

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