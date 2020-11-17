Мэром Краматорска выбрали Александра Гончаренко

17 ноября, 2020, 12:38

В Краматорске по результатам "второго тура" выборов мэром избрали Александра Гончаренко

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА .

За Гончаренко отдали голоса 18 686 избирателей - 57,85% голосовавших. За его конкурента Андрея Панкова проголосовали 13 070 избирателей - 40,47%. По данным ОПОРЫ, в голосовании приняли участие 32 296 избирателей.

"Александр Гончаренко является самовыдвиженцем и беспартийным. Но в течение последних двух недель перед повторным голосованием кандидату выразили поддержку такие ячейки политических партий, как" Слуга народа "," Оппозиционная платформа "За жизнь", а также "Партия Максима Ефимова" Наш Краматорск ", - отмечает ОПОРА.

Александр Гончаренко - 1974 года, самовыдвиженец, беспартийный, работает директором по маркетингу и сбыту ОАО "Энергомашспецсталь". На местных выборах 2015 года баллотировался в Краматорского городского совета и стал депутатом от партии "Наш край", возглавлял постоянную комиссию по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета, финансов, внешнеэкономической деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске на одном из участков члены избирательной комиссии незаконно ограничили работу официальных наблюдателей.

Под Краматорском автобус избирательной комиссии обстреляли пейнтбольными шарами.

По мнению КИУ, нарушения на выборах в Краматорске и Украинцы могли повлиять на результат выборов.

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