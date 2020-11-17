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Espreso.tvЭкономикаЛокдаун выходного дня: Глава НБУ советует банкам закрывать загружены отделения, а клиентам - использовать онлайн-банкинг

Локдаун выходного дня: Глава НБУ советует банкам закрывать загружены отделения, а клиентам - использовать онлайн-банкинг


фото: НБУ
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко советует банкам закрывать загружены отделения, а клиентам - не посещать отделение без крайней необходимости и пользоваться онлайн-банкингом

Об этом Шевченко написал на своей странице в Facebook.

"Национальный банк Украины не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведения ими операций. Вы можете осложнений получить средства с депозитов, обменять валюту, снять наличные в банкомате", - написал Шевченко.

Он добавил, что очередные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и предоставляли гражданам возможность пользоваться банковскими услугами.

В то же время, Шевченко призвал соблюдать необходимые меры безопасности во всех банковских отделениях. В частности, принимать посетителей только в защитных масках, придерживаться надлежащего дистанции и проводить дезинфекцию.

Кроме того, глава НБУ посоветовал банкам закрывать те отделения, которые не являются загруженными находятся в крупных торговых центрах и зданиях, которые закрыты на карантин.

"В-третьих, советуем гражданам не посещать отделение без крайней нужды и выбирать онлайн каналы обслуживания", - отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что сейчас финансовые учреждения имеют достаточно развитые цифровые сервисы, и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн. Так, по его словам, онлайн можно оплатить коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту.

  • Напомним, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.

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