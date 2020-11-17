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Espreso.tvОбществоКиевский клуб сына чиновника Нацполиции работал во время карантина выходного дня, - Bihus.Info

Киевский клуб сына чиновника Нацполиции работал во время карантина выходного дня, - Bihus.Info

Клуб отдыха NAVY под Киевом, который принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, работал во время карантина выходного дня

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

"14 ноября стоянка перед заведением была заполнена и работал охранник. Среди припаркованных машин заметили авто Наумова", - сообщили журналисты.

Журналисты зафиксировали, как в клуб начали съезжаться посетители. Впоследствии позвонили на "102" и вызвали полицию. Она прибыла за 15 мин. После того, как полиция зашла в заведение - на стоянке выключили свет. К авто журналистов подошли молодчики и потребовали покинуть заведение "за три минуты", потому что "шлагбаум" закроется и они не уедут.

Через некоторое время правоохранители вышли из заведения. Патрульные позже заявили расследователям, что их не пустили на территорию клуба, а администрация уверяла, что заведение работает на вынос.

После этого патрульные уехали.

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