Курс валют: доллар стабилизировался на цене 28,11 грн

17 ноября, 2020, 09:27

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 17 ноября 2020 года на отметке 28,11 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 16 ноября курс составил 28,11 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 17 ноября установлен на уровне 33,24 грн / евро. По состоянию на 16 ноября курс составлял 33,21 грн / евро.

На наличном рынке 17 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,21, продают - по 28,29 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,15 до 28,40 грн / $, продажи - в пределах 28,34-29,20 грн / $.

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