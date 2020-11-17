Коронавирус Италия просит помощи иностранных врачей для борьбы с пандемией
Об этом сообщает Euronews.
Так, органы здравоохранения Италии сообщили, что устройств ИВЛ в стране достаточно, чтобы справиться со второй волной пандемии, но недостаточно медиков, чтобы с ними работать.
Регионы в Италии могут автономно принимать решения о мерах в области здравоохранения.
В районах на севере страны, таких как Пьемонт и Ломбардия, местные власти обратились за помощью к НПО с просьбой прислать врачей со всего мира.
"Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что в отделениях интенсивной терапии могут работать только специалисты. Это включает как специализированных врачей, так и медицинских сестер. Однако цифры не обнадеживающие, нам нужны 2 тысячи врачей, которые могут работать с аппаратами искусственной вентиляции", - заявил лидер профсоюза врачей Италии Карло Палермо.
Правительство Италии планирует увеличить количество коек в отделениях интенсивной терапии с существующих 5,2 тыс. до около 11 тыс.
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