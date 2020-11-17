Комитет Рады по вопросам финансов рекомендовал перенести внедрение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей

17 ноября, 2020, 12:27

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует принять за основу и в целом законопроект об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) второй-четвертой групп

Об этом сообщает Информационный аппарат Верховной Рады.

Согласно сообщению, Комитет рассмотрел проект закона №4313 "О внесении изменений в раздел ХХ" Заключительные и переходные положения "Налогового кодекса Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

"По результатам обсуждения Комитет принял решение подать на рассмотрение Верховной Рады доработанный проект Закона Украины под названием:" О внесении изменений Налогового кодекса Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога "и рекомендовать по результатам его рассмотрения в первом чтении принять его за основу и в целом как закон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект закона предусматривает перенесение в 1 января 2022 года введения положений относительно обязательного применения кассовых аппаратов (РРО) ФЛП второй-четвертой групп, которые имели применять их с 1 января 2021 и с 1 апреля 2021 года.

Также предлагается переноса в 1 января 2022 года введения специального порядка рассмотрения жалоб покупателей и компенсации части штрафных санкций "кэшбек".

При этом предлагается, чтобы перенос сроков не касалось субъектов хозяйствования, которые осуществляют "рисковые виды деятельности".

Также отмечается, что те ФЛП второй-четвертой групп, которые добровольно хотят установить РРО ранее обязательных сроков, смогут это сделать и иметь право получить единовременную денежную помощь из бюджета.

Напомним, с 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".

С начала следующего года использования РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.

С 1 апреля 2021 должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.

Верховная Рада 4 ноября отправила на п овторне первое чтение проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП II-IV групп до 1 января 2022 года.

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