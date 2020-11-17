Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безугла

17 ноября, 2020, 18:27

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может инициировать смену министра обороны Украины из-за ряда замечаний, которые накопились у депутатов

Об этом сообщила заместитель председателя комитета, депутат СН Марьяна Безугла, информирует Цензор.НЕТ.

"На протяжении года мы не получили де-факто ни одного законопроекта Министерства обороны. Были лишь некоторые технические изменения", - сказала она на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" во вторник.

По словам Безуглой, законодательные инициативы, которые должны были исходить от Минобороны, не поступали в парламент.

В частности, речь идет о законопроектах о военной полиции и территориальной обороне.

Безугла попросила Минобороны активизировать свою деятельность.

"Завтра, в частности, по этому вопросу мы будем заслушивать министра обороны в 10:00 на комитете. Этот вопрос является одним из принципиальных замечаний со стороны комитета, которое в совокупности с другими замечаниями, которые у нас есть, даже может повлечь за собой инициацию смены министра как такового", - заявила Безугла.

В то же время она выразила надежду, что по результатам заслушивания министра комитет не будет инициировать кадровые решения.