Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безугла
Об этом сообщила заместитель председателя комитета, депутат СН Марьяна Безугла, информирует Цензор.НЕТ.
"На протяжении года мы не получили де-факто ни одного законопроекта Министерства обороны. Были лишь некоторые технические изменения", - сказала она на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" во вторник.
По словам Безуглой, законодательные инициативы, которые должны были исходить от Минобороны, не поступали в парламент.
В частности, речь идет о законопроектах о военной полиции и территориальной обороне.
Безугла попросила Минобороны активизировать свою деятельность.
"Завтра, в частности, по этому вопросу мы будем заслушивать министра обороны в 10:00 на комитете. Этот вопрос является одним из принципиальных замечаний со стороны комитета, которое в совокупности с другими замечаниями, которые у нас есть, даже может повлечь за собой инициацию смены министра как такового", - заявила Безугла.
В то же время она выразила надежду, что по результатам заслушивания министра комитет не будет инициировать кадровые решения.
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-