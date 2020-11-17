Французская радиостанция опубликовала некрологи выдающихся людей, включая Пеле и королеву Елизавету. Они оказались живы
Об этом сообщает BBC.
Среди других в списке умерших, безвременно опубликованном на сайте Radio France Internationale, были Клинт Иствуд, Пеле и Бриджит Бардо. RFI сообщает, что к публикации привела "техническая проблема".
"Мы просим прощения упострадавших людей и тех, кто следит за нами и доверяет нам", - отметили в сообщении.
Телерадиоорганизации и средства массовой информации часто готовят некрологи, чтобы иметь возможность немедленно опубликовать их, когда объявляют о смерти.
Радио сообщило, что проблема произошла в момент, когда RFI перемещал свой сайт в другую систему управления контентом.
В заявлении указали, что "около ста" черновиков статей опубликовали ошибочно - не только на его собственном вебсайте, но и на партнерских сайтах, включая Google и Yahoo.
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