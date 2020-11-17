Французская радиостанция опубликовала некрологи выдающихся людей, включая Пеле и королеву Елизавету. Они оказались живы

17 ноября, 2020, 15:21

Французская радиостанция извинилась за то, что опубликовала некрологи многих выдающихся живых людей, включая королеву Великобритании

Об этом сообщает BBC.

Среди других в списке умерших, безвременно опубликованном на сайте Radio France Internationale, были Клинт Иствуд, Пеле и Бриджит Бардо. RFI сообщает, что к публикации привела "техническая проблема".

"Мы просим прощения упострадавших людей и тех, кто следит за нами и доверяет нам", - отметили в сообщении.