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Espreso.tvОбществоФранцузская радиостанция опубликовала некрологи выдающихся людей, включая Пеле и королеву Елизавету. Они оказались живы

Французская радиостанция опубликовала некрологи выдающихся людей, включая Пеле и королеву Елизавету. Они оказались живы

Французская радиостанция извинилась за то, что опубликовала некрологи многих выдающихся живых людей, включая королеву Великобритании

Об этом сообщает BBC.

Среди других в списке умерших, безвременно опубликованном на сайте Radio France Internationale, были Клинт Иствуд, Пеле и Бриджит Бардо. RFI сообщает, что к публикации привела "техническая проблема".

"Мы просим прощения упострадавших людей и тех, кто следит за нами и доверяет нам", - отметили в сообщении.

Телерадиоорганизации и средства массовой информации часто готовят некрологи, чтобы иметь возможность немедленно опубликовать их, когда объявляют о смерти.

Радио сообщило, что проблема произошла в момент, когда RFI перемещал свой сайт в другую систему управления контентом.

В заявлении указали, что "около ста" черновиков статей опубликовали ошибочно - не только на его собственном вебсайте, но и на партнерских сайтах, включая Google и Yahoo.

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