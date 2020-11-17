Если украинцы не уменьшат количество социальных контактов, отметку в 20 тыс. больных ежедневно мы пересечем уже через три недели, - Шмыгаль

17 ноября, 2020, 11:05

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, если украинцы не уменьшат количество социальных контактов, отметку в 20 тыс. больных ежедневно Украина может пересечь уже через три недели

Об этом Шмыгаль сказал во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Если карантин выходного дня по сути мы с вами, украинцы, не будем уменьшать необходимое количество социальных контактов, то, по данным аналитиков Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) отметку в 20 тыс. больных ежедневно мы сможем пересечь уже через три недели", - сказал Шмыгаль.

Так, Шмыгаль уточнил, что правительство использует прогнозы Национальной академии наук, СНБО, независимых экспертных центров.

"Если не принимать меры уже через месяц у нас могут закончиться койко-места. Это при том, что в последние месяцы мы увеличили их количество вдвое. И тогда путь будет только один - жесткий карантин до полного локдауна", - подчеркнул премьер .

В то же время, Шмыгаль заметил, что полный локдаун не будет введен до тех пор, пока правительство будет иметь менее жесткую альтернативу.

Кроме того, премьер отметил, что первые результаты карантина выходного дня должны быть в ближайшие две-три недели при условии соблюдения абсолютно всех правил.

Напомним, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.

При этом целый ряд украинских городов отказалась выполнять это предписание правительства.

К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .

В то же время, народные депутаты предложили разработать законопроект по поддержке ресторанного и развлекательного бизнеса на время действия карантина выходного дня.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала малым предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" , а также идти работать в больнице в связи с введением карантина выходного дня.

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