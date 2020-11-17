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Espreso.tvСпортЭкс-директор "Металлиста" и "Динамо" шокировал фанатов футбольной техникой. Видео

Экс-директор "Металлиста" и "Динамо" шокировал фанатов футбольной техникой. Видео


фото: metalist.ua
Бывший спортивный директор харьковского "Металлиста" Евгений Красников шокировал фанатов футбольной техникой

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram директора ФК "Металла" Валерия Грига.

На 67-й минуте матча 11-го тура второй лиги Украины "Кривбасс" - "Металл" (0:0) Евгений Красников продемонстрировал идеальный прием мяча, который пролетел более 60 метров после удара вратаря. Футбольный функционер находился у скамейки запасных и принял мяч, когда тот уже вышел за пределы поля.

Ролик набрал большой ажиотаж в сети, а фанаты в комментариях восторгаются техническими умениями бывшего спортивного директора "Металлиста" и вице-президента "Динамо" Евгения Красникова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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