Доступные кредиты на жилье: правительство поручило Минфину создать финансовую жилую компании
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1115 от 16 ноября.
"Министерству финансов обеспечить образование частного акционерного общества" Украинская финансовая жилищная компания ", - говорится в постановлении.
Согласно тексту постановления, акционерное общество создается с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения украинский жильем. В связи с этим постановлением утверждается порядок использования средств государственного бюджета для пополнения уставного капитала акционерного общества.
Кроме того, правительство поручило Государственной казначейской службе открыть счет общества в Казначействе к регистрации учредительных документов общества в установленном законодательством порядке.
- Напомним, ранее Министерство финансов анонсировало запуск льготных программ ипотеки и финансового лизинга под 5-7% годовых.
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