Доступные кредиты на жилье: правительство поручило Минфину создать финансовую жилую компании

17 ноября, 2020, 14:42

Кабинет министров поручил Министерству финансов создать акционерное общество "Украинская жилищная компания" с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1115 от 16 ноября.

"Министерству финансов обеспечить образование частного акционерного общества" Украинская финансовая жилищная компания ", - говорится в постановлении.

Согласно тексту постановления, акционерное общество создается с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения украинский жильем. В связи с этим постановлением утверждается порядок использования средств государственного бюджета для пополнения уставного капитала акционерного общества.

Кроме того, правительство поручило Государственной казначейской службе открыть счет общества в Казначействе к регистрации учредительных документов общества в установленном законодательством порядке.

Напомним, ранее Министерство финансов анонсировало запуск льготных программ ипотеки и финансового лизинга под 5-7% годовых.

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