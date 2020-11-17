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Espreso.tvЭкономикаДоступные кредиты на жилье: правительство поручило Минфину создать финансовую жилую компании

Доступные кредиты на жилье: правительство поручило Минфину создать финансовую жилую компании


фото: ukranews
Кабинет министров поручил Министерству финансов создать акционерное общество "Украинская жилищная компания" с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1115 от 16 ноября.

"Министерству финансов обеспечить образование частного акционерного общества" Украинская финансовая жилищная компания ", - говорится в постановлении.

Согласно тексту постановления, акционерное общество создается с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения украинский жильем. В связи с этим постановлением утверждается порядок использования средств государственного бюджета для пополнения уставного капитала акционерного общества.

Кроме того, правительство поручило Государственной казначейской службе открыть счет общества в Казначействе к регистрации учредительных документов общества в установленном законодательством порядке.

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