Британский тяжеловес Фьюри отменил бой за титул WBC

17 ноября, 2020, 15:55

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри отказался от поединка с Агитом Кабайелом из Германии в декабре 2020 года

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам сопромоутера чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри Фрэнка Уоррена, британец отказался от планов вернуться на ринг в декабре 2020 года.

"Тайсон не боксировал после того, как победил Уайлдера. Он не планировал брать паузу в год и мы сделали все возможное, чтобы заключить соглашение, но возникли разногласия между Top Rank и ESPN. Из-за пандемии мы не нашли способа заставить систему работать без зрителей. ESPN имеет контракт на трансляции следующих поединков Тайсона. Так что он проведет бой в феврале или марте в США. Хотя нашим приоритетом всегда был большой бой с Джошуа, а ее в идеале надо провести в Великобритании", - сказал Уоррен.

Ожидалось, что Тайсон Фьюри 5 декабря в Лондоне встретится с Агитом Кабайелом из Германии.

Напомним, 12 ноября Тайсон Фьюри заявил, что хочет драться с победителем поединка между своими соотечественниками Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом.

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