Британский чемпион объяснил, почему карьера Ломаченко сошла на нет

17 ноября, 2020, 08:58

Британский боксер Люк Кэмпбелл заявил, что украинец Василий Ломаченко сломался после тяжелой победы над ним в сентябре 2019 года

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Кэмпбелла, он дал бой Ломаченко в сентябре 2019 года, и несмотря на победу по очкам, украинец не был похож сам на себя. В итоге это привело к его поражению в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) от американца Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

"Я очень рад за Лопеса и его команду. Рад, что он победил. После своего боя с Ломаченко я сказал, что Василий уже никогда не будет прежним. Тогда я нанес серьезный удар по Ломаченко. И после нашего боя он уже не похож сам на себя. в бою с Лопесом за первое семь раундов Ломаченко не принес ни одного удара, а Лопес делал все, что хотел в ринге ", - сказал Кэмпбелл.

В августе 2019 британец проиграл Василию Ломаченко в объединительном поединке за титулы чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Люк Кэмпбелл является олимпийским чемпионом и обладает титулом "временного" чемпиона WBC.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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