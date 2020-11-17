Британский чемпион объяснил, почему карьера Ломаченко сошла на нет
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Кэмпбелла, он дал бой Ломаченко в сентябре 2019 года, и несмотря на победу по очкам, украинец не был похож сам на себя. В итоге это привело к его поражению в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) от американца Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.
"Я очень рад за Лопеса и его команду. Рад, что он победил. После своего боя с Ломаченко я сказал, что Василий уже никогда не будет прежним. Тогда я нанес серьезный удар по Ломаченко. И после нашего боя он уже не похож сам на себя. в бою с Лопесом за первое семь раундов Ломаченко не принес ни одного удара, а Лопес делал все, что хотел в ринге ", - сказал Кэмпбелл.
В августе 2019 британец проиграл Василию Ломаченко в объединительном поединке за титулы чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Люк Кэмпбелл является олимпийским чемпионом и обладает титулом "временного" чемпиона WBC.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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