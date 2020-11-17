 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБольные COVID-19 могут получить помощь от семейного врача без подписанной декларации, - Степанов

Больные COVID-19 могут получить помощь от семейного врача без подписанной декларации, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что помощь от семейного врача при COVID-19 можно получить и без подписанной декларации

Об этом он заявил во время брифинга 17 ноября.

Степанов отметил, что такое решение 16 ноября принял Кабмин.

"Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория, семейные врачи предоставить эту медицинскую помощь, даже если у вас нет соответствующей декларации. Декларацию вы подпишете потом, когда выздоровеете, а сейчас главное, чтобы вам была оказана медицинская помощь ", - отметил министр.

Он отметил, что постановление вносит и другие изменения в процесс оказания медицинской помощи.

"Поднятая капитационная ставка, то есть по сути заработная плата наших семейных врача. Она составляла на одного больного 600 грн, а, начиная с 1 ноября до конца года, она будет составлять 651 грн", - заявил Степанов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

17 ноября, 2020 вторник

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать