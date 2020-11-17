Больные COVID-19 могут получить помощь от семейного врача без подписанной декларации, - Степанов

17 ноября, 2020, 13:54

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что помощь от семейного врача при COVID-19 можно получить и без подписанной декларации

Об этом он заявил во время брифинга 17 ноября.

Степанов отметил, что такое решение 16 ноября принял Кабмин.

"Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория, семейные врачи предоставить эту медицинскую помощь, даже если у вас нет соответствующей декларации. Декларацию вы подпишете потом, когда выздоровеете, а сейчас главное, чтобы вам была оказана медицинская помощь ", - отметил министр.

Он отметил, что постановление вносит и другие изменения в процесс оказания медицинской помощи.

"Поднятая капитационная ставка, то есть по сути заработная плата наших семейных врача. Она составляла на одного больного 600 грн, а, начиная с 1 ноября до конца года, она будет составлять 651 грн", - заявил Степанов.

Напомним, для обеспечения врачей достойными условиями оплаты труда правительство установило два уровня доплаты врачам - 300% заработной платы, а также от 26 до 126% зарплаты в зависимости от нагрузки медицинских команд, заметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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