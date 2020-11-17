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Espreso.tvОбществоБелановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

Белановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

Козельщинская центральная районная больница (Полтавская область) получила кислородный концентратор от Белановского ГОКа (БГОК, входит в Группу Ferrexpo)

Данное оборудование будет использоваться в реанимационном отделении медучреждения.

"Как сообщалось ранее, в рамках программы помощи Ferrexpo больницам, мы постоянно мониторим ситуацию с распространением коронавируса в Украине, изучаем потребности медиков и закрываем их в порядке первоочередной необходимости. К сожалению, с наступлением холодного времени года ситуация касательно количества больных в нашей стране ухудшилась и сейчас особенно важно продолжать поддерживать медиков, которые работают на износ ради спасения жизней", - отметил Генеральный директор БГОКа Юрий Химич.

По словам руководителя реанимационного отделения Козельщинской РЦБ Надежды Овдиенко, сейчас крайне тяжелая ситуация и медучреждение обращается к благотворителям за жизненно необходимыми оборудованием и медикаментами. "Мы очень благодарны Белановскому ГОКу за этот концентратор и за систематическую помощь, которую предприятие оказывает нашей больнице", - добавила она.

Данный кислородный концентратор выгодно отличается среди аналогов низким уровнем шума, небольшим весом и энергосбережением. Аппарат имеет двойной поток и рассчитан на подачу кислорода одновременно двум пациентам.  

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

 

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