Аргентинский футболист установил рекорд за предупреждения на 3-й секунде матча

17 ноября, 2020, 13:38

Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес получил желтую карточку на 3-й секунде матча и получил самое быстрое предупреждение в истории чемпионата Аргентины

Об этом сообщает TyC Sports .

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Карлос Тевес отличился грубым фолом уже за 3 секунды после стартового свистка ударив сзади игрока "Тальерес" Томаса Почеттино, не владел мячом.

Это предупреждение оказалось самым быстрым в истории чемпионата Аргентины.

"Бока Хуниорс" доигрывали матч вдевятером через два удаления и уступила 0: 1.

В общем 36-летний Тевес сыграл за свой клуб в нынешнем сезоне 24 матча, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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