Американец "заминировал" здание ГБР

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сотрудниками УЗОБ ГБР совместно с ГУНП Киева и взрывотехнической службой проведено обследование административного здания ГБР на предмет выявления взрывоопасных устройств. По результатам осмотра никаких взрывоопасных устройств не обнаружено, о чем составлен протокол осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью ч. 1 статьи 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о заминировании).

В пресс-службе добавили, что получили информацию в отношении лица, осуществившего телефонный звонок и сообщившего о заминировании админздания ГБР, и установлено его местонахождение. Им оказался 36-летний гражданин США.

ГБР установило местонахождение указанного лица и передало информацию работникам Голосеевского УП ГУНП Киева для дальнейшего уведомления о подозрении в совершении преступления и досудебного расследования.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb