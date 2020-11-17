Американец "заминировал" здание ГБР
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Сотрудниками УЗОБ ГБР совместно с ГУНП Киева и взрывотехнической службой проведено обследование административного здания ГБР на предмет выявления взрывоопасных устройств. По результатам осмотра никаких взрывоопасных устройств не обнаружено, о чем составлен протокол осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью ч. 1 статьи 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о заминировании).
В пресс-службе добавили, что получили информацию в отношении лица, осуществившего телефонный звонок и сообщившего о заминировании админздания ГБР, и установлено его местонахождение. Им оказался 36-летний гражданин США.
ГБР установило местонахождение указанного лица и передало информацию работникам Голосеевского УП ГУНП Киева для дальнейшего уведомления о подозрении в совершении преступления и досудебного расследования.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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