Зеленский назначил 21 судью в местные суды

16 ноября, 2020, 14:50

Соответствующий указ опубликован на сайте ОПГ.

Так, согласно документу, президент назначил судей на должности в Кировском районном суде Днепра, Шевченковском районном суде Запорожья, Червоноградском городском суде Львовской области, Лебединском районном суде Сумской области, Нежинском районном суде и Новгород-Северском районном суде Черниговской области.

В свою очередь в Киевской области назначены судьи Белоцерковского горрайонного суда, Бородянского районного суда, Васильковского горрайонного суда, Макаровского районного суда, Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда и Таращанского районного суда.

Зеленский также назначил судей Дарницкого и Подольского районных судов города Киева.

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