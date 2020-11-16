 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский назначил 21 судью в местные суды

Зеленский назначил 21 судью в местные суды

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 21 судью в местных общих судах

Соответствующий указ опубликован на сайте ОПГ.

Так, согласно документу, президент назначил судей на должности в Кировском районном суде Днепра, Шевченковском районном суде Запорожья, Червоноградском городском суде Львовской области, Лебединском районном суде Сумской области, Нежинском районном суде и Новгород-Северском районном суде Черниговской области.

В свою очередь в Киевской области назначены судьи Белоцерковского горрайонного суда, Бородянского районного суда, Васильковского горрайонного суда, Макаровского районного суда, Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда и Таращанского районного суда.

Зеленский также назначил судей Дарницкого и Подольского районных судов города Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать