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Espreso.tvЭкономикаЗа выходные с локдауном заведения общественного питания потеряли почти треть оборотов, - Опендатабот

За выходные с локдауном заведения общественного питания потеряли почти треть оборотов, - Опендатабот


фото: portal.lviv
Заведения общественного питания потеряли 27% оборота за первые выходные с локдауном

Об этом сообщает Опендатабот.

"В выходные с локдауном заведения общественного питания потеряли 27% обращений. Всего за неделю оборот кафе и ресторанов упал на 10% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала карантина в марте обороты ресторанов упали на 81% по сравнению с докарантинными показателями. И хотя летом ресторанному бизнесу удалось восстановиться, с середины октября обороты снова падают.

  • Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
  • При этом целый ряд украинских городов отказалась выполнять это предписание правительства.
  • К ним присоединились Ивано-Франковск и Днипро.
  • Вместе с тем 13 ноября 2020 года на территории Украины выявлено рекордное количество новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких насчитывается 12 524.

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