За прошедшие сутки оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил
16 ноября, 2020, 08:04
В воскресенье, 15 ноября, российские войска в зоне проведения Операции Объединенных сил дважды обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
"В районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку от Старогнатовки применил подствольный гранатомет", - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
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