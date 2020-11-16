За прошедшие сутки оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил

16 ноября, 2020, 08:04

В воскресенье, 15 ноября, российские войска в зоне проведения Операции Объединенных сил дважды обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"В районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку от Старогнатовки применил подствольный гранатомет", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

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