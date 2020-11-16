За первые дни карантина выходного дня полиция закрыла более 1,3 тыс. заведений

16 ноября, 2020, 11:58

За первые дни карантина выходного дня Национальная полиция закрыла более 1,3 тыс. заведений

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, в первые дни карантина работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тыс. заведений. В результате было закрыто 1355 заведений, деятельность которых запрещена в выходные. В частности, 891 учреждение торговли, 416 заведений общественного питания, 21 ночной клуб, 18 спортривних залов, фитнес-центров и бассейнов, 6 торгово-развлекательных центров, 3 заведения, которые предоставляют услуги по размещению (кроме гостиниц).

Отмечается, что больше всего нарушений - 390 - зафиксировано во Львовской области, в Днепропетровской - 209, в Черкасской - 128, в Киеве - 121, в Киевской области - 84, в Тернопольской области - 74.

По выявленным нарушениям составлено 990 админпротоколов о нарушении правил карантина. Также в Едином реестре досудебных расследований зарегистрированы сведения о 9 уголовных правонарушениях.

В общем, сообщили в Нацполиции, с начала действия карантина в органы полиции поступило 134 067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 52 003 административных протокола и начали 445 уголовных производств.

Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.

При этом целый ряд украинских городов отказался выполнять это предписание правительства.

К ним присоединились Ивано-Франковск и Днипро.

Вместе с тем, 13 ноября 2020 года на территории Украины выявлено рекордное количество новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких насчитывается 12 524.

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