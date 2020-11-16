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Espreso.tvОбществоЯ не могла понять, что делает Шлапак в штабе Тищенко, если она является нашей конкуренткой, - Верещук

Я не могла понять, что делает Шлапак в штабе Тищенко, если она является нашей конкуренткой, - Верещук


фото: kievvlast
Кандидат в депутаты Киевского городского совета от "Батькивщины" Алла Шлапак работала на местных выборах в штабе Николая Тищенко, который возглавляет киевскую ячейку "Слуги народа"

Об этом в интервью LB.ua рассказала экс-кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Я не могла понять, что делает у нас в штабе госпожа Шлапак. Человек баллотируется от "Батькивщины", является нашей конкуренткой, но при этом, условно, руководит в нашем штабе. Когда до меня дошли слухи об этом, я спросила, что это человек делает в штабе ", - отметила Верещук, добавив, что ни сам Тищенко, ни Александр Корниенко, который был руководителем избирательного штаба, присутствие Шлапак не объяснили.

Также Верещук считает непонятным существование двух штабов на киевских выборах - на улице Московской, 8 и в "Парковом". Первый фактически возглавлял Николай Тищенко. Второй - Корниенко.

"Штаб кандидата на городского голову был в "Парковом"", - сказала кандитат в мэры.

Кроме того, Ирина Верещук отметила, что не имела влияния на формирование УИК, команды наблюдателей.

"Мне не удавалось найти рациональное зерно. Я хотела организовать процесс в конструктивном направлении, потому что людей не должно интересовать, что мы делаем внутри, конфликты есть в каждой партии. Но когда они выходят в публичную плоскость, то уже не конфликты, а достояние общества, что совсем не добавляет нам баллов, избирателей и голосов. Я очень хотела показать, что мы имеем конструктивную силу, готовую к диалогу стратегий, а не "схемам", потокам в будущем Киевсовете или каким-то договорнякам", - рассказала Верещук.

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