Выборы в США: кампания Трампа отказалась от большей части иска в Пенсильвании

Об этом сообщает "Европейская правда".

В измененном иске, поданном в федеральный суд, кампания Трампа отказалась от утверждения о том, что сотрудники избирательных комиссий незаконно заблокировали наблюдателям возможность наблюдать за подсчетом почтовых бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.

Сейчас иск сфокусирован на утверждении о том, что демократические округа незаконно позволили избирателям исправлять ошибки в своих бюллетенях, отправляемых по почте, в нарушение закона штата.

Официальные лица заявили, что спор затрагивает небольшое количество бюллетеней в штате, где, по прогнозам, демократ Джо Байден победит с преимуществом более 60 000 голосов.

Должностные лица Пенсильвании попросили судью отклонить иск Трампа, заявив, что наблюдателям на выборах было разрешено оценивать обработку бюллетеней, отправленных по почте, и во всех округах штата было разрешено информировать жителей, если их отправленные по почте бюллетени были неполными, даже если это не было обязательным для них.

Кампания Трампа продолжает добиваться постановления суда, запрещающего госсекретарю Пенсильвании ратифицировать результат.

15 ноября Дональд Трамп впервые написал о победе Джо Байдена на президентских выборах в США

Через несколько часов после этого Трамп заявил, что Байден "победил лишь в глазах лживых СМИ ".

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