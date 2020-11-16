ВОЗ ожидает, что поставки вакцин от COVID-19 начнутся в первой половине 2021 года

Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан во время брифинга, передает "РБК-Украина".

"В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования. Наша задача состоит в том, чтобы люди, которые находятся в категории риска, получили необходимый доступ к вакцине и были защищены. Это наша цель", - заявила Сваминатан.

Она отметила, что это касается работников сферы здравоохранения, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.

Кроме того, Сваминатан обратила внимание, что ВОЗ на данном этапе настроена оптимистично и работает со всеми потенциальными производителями.

По ее словам, некоторые вакцины-кандидата подойдут больше в одних условиях, некоторые - в других. Например, одни могут больше подходить для пожилых людей, а другие - требовать определенные условия хранения и транспортировки.

"Поэтому нам нужен портфель вакцин, чтобы у стран был выбор", - отметила она.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо