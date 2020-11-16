ВОЗ ожидает, что поставки вакцин от COVID-19 начнутся в первой половине 2021 года
Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан во время брифинга, передает "РБК-Украина".
Она отметила, что это касается работников сферы здравоохранения, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.
Кроме того, Сваминатан обратила внимание, что ВОЗ на данном этапе настроена оптимистично и работает со всеми потенциальными производителями.
По ее словам, некоторые вакцины-кандидата подойдут больше в одних условиях, некоторые - в других. Например, одни могут больше подходить для пожилых людей, а другие - требовать определенные условия хранения и транспортировки.
"Поэтому нам нужен портфель вакцин, чтобы у стран был выбор", - отметила она.
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