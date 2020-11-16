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Espreso.tvОбществоВдова отравленного в Лондоне полковника ФСБ Литвиненко потребует от России 3,5 млн евро в ЕСПЧ, - The Guardian

Вдова отравленного в Лондоне полковника ФСБ Литвиненко потребует от России 3,5 млн евро в ЕСПЧ, - The Guardian

Вдова отравленного полонием полковника ФСБ Александра Литвиненко Марина подала в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя выплатить ей 3,5 миллиона евро компенсации

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Вдова полковника Марина Литвиненко требует возмещения убытков и утраченных доходов в связи со смертью ее мужа. Речь идет о так называемых штрафных убытках - компенсации в связи с особо возмутительными действиями нарушителя, а также с целью удержать его от совершения действий, аналогичных тем, которые легли в основу иска.

В иске предлагается признать взаимосвязь между различными убийствами и покушениями в странах Европы в последние годы, к которым, как утверждается, как и к гибели Литвиненко, имели отношение российские спецслужбы.

Журналисты The Guardian отметили, что ЕСПЧ ранее никогда не принимал решений о взыскании штрафных убытков.

Напомним, в начале нулевых Литвиненко эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российской власти.

В ходе расследования было установлено, что он был отравлен полонием, а отношение к его отравлению имели, в частности, бывший офицер КГБ Андрей Луговой (ныне депутат Госдумы России) и предприниматель Дмитрий Ковтун, которые действовали, вероятно, по указанию Кремля.

Как Луговой и Ковтун, так и официальная Москва отрицают причастность к гибели Литвиненко.

В интервью The Guardian Марина Литвиненко напомнила о двух недавних случаях покушения с использованием химического оружия - на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери и на Алексея Навального. Великобритания считает, что за этими отравлениями также стояла российская власть.

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