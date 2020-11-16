 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Италии проснулся вулкан Стромболи. ВИДЕО

В Италии проснулся вулкан Стромболи. ВИДЕО

16 ноября в Тирренском море на острове-вулкане Стромболи началось извержение

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Местные службы зафиксировали мощный взрыв и выброс высокого столба пепла, а камера ученых зафиксировала момент извержения.

Взрыв произошел в 10:24 по местному времени. В результате взрыва зафиксирован выброс высокого облака пепла, которое вскоре "выпало дождем" и осело на территории близлежащих населенных пунктов.

По данным Национального института геофизики и вулканологии - обсерватории Этны, взрыв большой интенсивности наблюдался в течение четырех минут и сопровождался оползневыми явлениями.

Видео - INGVvulcani :

  • Последний раз сильное извержение этого вулкана зафиксировали 13 апреля 2009 года.
  • Отметим, остров-вулкан является населенным, на нем постоянно проживают от 450 до 800 жителей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать