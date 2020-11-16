В Италии проснулся вулкан Стромболи. ВИДЕО

16 ноября, 2020, 14:08

16 ноября в Тирренском море на острове-вулкане Стромболи началось извержение

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Местные службы зафиксировали мощный взрыв и выброс высокого столба пепла, а камера ученых зафиксировала момент извержения.

Взрыв произошел в 10:24 по местному времени. В результате взрыва зафиксирован выброс высокого облака пепла, которое вскоре "выпало дождем" и осело на территории близлежащих населенных пунктов.

По данным Национального института геофизики и вулканологии - обсерватории Этны, взрыв большой интенсивности наблюдался в течение четырех минут и сопровождался оползневыми явлениями.

Видео - INGVvulcani :

Последний раз сильное извержение этого вулкана зафиксировали 13 апреля 2009 года.

Отметим, остров-вулкан является населенным, на нем постоянно проживают от 450 до 800 жителей.

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