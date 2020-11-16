В ВСУ COVID-19 болеют 2448 военнослужащих, 23 умерли
16 ноября, 2020, 12:08
По состоянию на понедельник, 16 ноября, COVID-19 болеют 2448 военнослужащих Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает в Facebook командование Медицинских сил ВСУ.
В изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 330 военных, у 125 из них срок изоляции истекает в ближайшие трое суток.
В течение суток 15 ноября в ВСУ зарегистрированы 42 новых случая заражения коронавирусом.
Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 5439 военнослужащих ВСУ, 23 военных умерли.
Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 16 ноября в Вооруженных Силах Украины острой ...Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Понедельник, 16 ноября 2020 г.
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