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Espreso.tvОбществоВ ВСУ COVID-19 болеют 2448 военнослужащих, 23 умерли

В ВСУ COVID-19 болеют 2448 военнослужащих, 23 умерли


фото: reuters
По состоянию на понедельник, 16 ноября, COVID-19 болеют 2448 военнослужащих Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает в Facebook командование Медицинских сил ВСУ.

В изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 330 военных, у 125 из них срок изоляции истекает в ближайшие трое суток.

В течение суток 15 ноября в ВСУ зарегистрированы 42 новых случая заражения коронавирусом.

Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 5439 военнослужащих ВСУ, 23 военных умерли.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 16 ноября в Вооруженных Силах Украины острой ...

Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Понедельник, 16 ноября 2020 г.

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