 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Станице Луганской военного подозревают в убийстве солдата

В Станице Луганской военного подозревают в убийстве солдата

В Станице Луганской правоохранители задержали военнослужащего по подозрению в убийстве своего сослуживца

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"16 ноября 2020 года в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида. По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Несмотря на доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать