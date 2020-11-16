В Станице Луганской военного подозревают в убийстве солдата
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"16 ноября 2020 года в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида. По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Несмотря на доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
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