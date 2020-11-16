В России дорогу от гололеда присыпали песком с кладбища: очевидцы нашли череп и останки. ФОТОФАКТ

16 ноября, 2020, 09:27

В городе Киренске, Иркутской области, дорогу от гололеда посыпали песком с человеческими костями

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на российские СМИ.

Пользователи соцсетей рассказали о том, что на дороге в городе Киренске нашли череп человека.

Впоследствии там же нашли другие человеческие кости. Теперь полиция проверяет, где организация, которая посыпала дорогу, брала песчано-гравийную смесь.

По предварительной информации, организация, которой местные власти заказали посыпать дорогу песком, взяла его с местного кладбища.

"Взяли и не проверили. В итоге кости оказались на дороге. Череп старый, наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Конечно, все останки убрали с дороги", - рассказали в МВД журналистам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо