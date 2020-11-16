В России дорогу от гололеда присыпали песком с кладбища: очевидцы нашли череп и останки. ФОТОФАКТ
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на российские СМИ.
Пользователи соцсетей рассказали о том, что на дороге в городе Киренске нашли череп человека.
Впоследствии там же нашли другие человеческие кости. Теперь полиция проверяет, где организация, которая посыпала дорогу, брала песчано-гравийную смесь.
По предварительной информации, организация, которой местные власти заказали посыпать дорогу песком, взяла его с местного кладбища.
"Взяли и не проверили. В итоге кости оказались на дороге. Череп старый, наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Конечно, все останки убрали с дороги", - рассказали в МВД журналистам.
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