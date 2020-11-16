 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ России дорогу от гололеда присыпали песком с кладбища: очевидцы нашли череп и останки. ФОТОФАКТ

В России дорогу от гололеда присыпали песком с кладбища: очевидцы нашли череп и останки. ФОТОФАКТ

В городе Киренске, Иркутской области, дорогу от гололеда посыпали песком с человеческими костями

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на российские СМИ.

Пользователи соцсетей рассказали о том, что на дороге в городе Киренске нашли череп человека.

Впоследствии там же нашли другие человеческие кости. Теперь полиция проверяет, где организация, которая посыпала дорогу, брала песчано-гравийную смесь.

По предварительной информации, организация, которой местные власти заказали посыпать дорогу песком, взяла его с местного кладбища.

"Взяли и не проверили. В итоге кости оказались на дороге. Череп старый, наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Конечно, все останки убрали с дороги", - рассказали в МВД журналистам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать