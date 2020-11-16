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Espreso.tvОбществоВ Раде подготовили законопроект, который может пополнить COVID-фонд на 9 млрд грн

В Раде подготовили законопроект, который может пополнить COVID-фонд на 9 млрд грн


фото: Facebook Юрія Арістова
Бюджетный комитет Рады завершил работу над законопроектом, которым могут выделить почти 9 млрд гривен на "ковидний" фонд и выплатить долги шахтерам более чем на миллиард гривен

Об этом сообщил в Facebook глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов.

"Бюджетный комитет завершил работу над законопроектом № 4119. Одобрение этого важного документа пополнит Фонд COVID-19 на 8,9 млрд грн, а также позволит направить 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашение задолженности, которая возникла еще с сентября ", - говорится в сообщении.

По его словам, Минздрав также поступит дополнительные 2,2 миллиарда на программы борьбы с COVID-19: миллиард на экспресс-тесты и недавно обещанные премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 млрд субвенции в местные бюджеты на подачу кислорода в больницах.

Также более 200 млн перейдет в области для приобретения лабораторного оборудования для тестирования в медицинских учреждениях, еще 46 млн гривен - на расходные материалы для тестирования доноров крови.

Бюджетный комитет одобрил важные решения о дополнительном финансировании медиков и погашении долга перед ...

Опубликовано Юрий Аристов понедельнике, 16 ноября 2020

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