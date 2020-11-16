В пункте пропуска "Ужгород" на украинско-словацкой границе открыто пешеходное движение, - ГПСУ

16 ноября, 2020, 13:50

Через пункт пропуска "Ужгород - Вышне Немецкое" пешеходное движение открыто с 14 ноября

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Согласно сообщению, оформление и пропуск лиц в пешем порядке осуществляется через пункт пропуска "Ужгород - Вышне Немецкое" с 14 ноября 2020 года.

Отмечается, что такие изменения связаны с временным закрытием словацкой стороной пункта пропуска "Вельке Слеменце" ("Малые Селменцы" с украинской стороны) и прекращением оформления пешеходов в пункте пропуска "Убля" ("Малый Березный" с украинской стороны).

В ГПСУ добавили, что контрольные операции в отношении лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Ужгород" будут осуществляться с 8:00 до 20:00 по киевскому времени. При этом транзитный проезд лиц и движение грузового автотранспорта как на въезд, так и на выезд остается без ограничений и осуществляется круглосуточно.

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