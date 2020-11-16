В правительстве отреагировали на проект постановления об отмене карантина выходного дня

16 ноября, 2020, 18:03

Кабинет министров будет действовать в зависимости от принятого Радой решения и реализует его законным способом

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

Немчинов заметил, что 17 ноября на заседании Рады члены правительства попытаются убедить народных депутатов в необходимости особого карантина на выходных.

"Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом", - сказал он.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

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