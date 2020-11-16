В Одессе полиция расследует уклонение членов ТИК от исполнения обязанностей

16 ноября, 2020, 08:58

Одесская полиция расследует производство по факту уклонения членов территориальной избирательной комиссии от исполнения обязанностей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"В Малиновский отдел полиции поступило заявление от доверенного лица одного из кандидатов на должность городского головы о том, что члены городской ТИК Одесского района Одесской области без уважительных причин уклоняются от исполнения своих обязанностей в составе комиссии, что делает невозможным ее дальнейшую работу", - говорится в сообщении.

Расследование осуществляется по ч. 5 ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Краматорском автобус избирательной комиссии обстреляли пейнтбольными пулями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb