В МОН думают об обучении детей в школе с пяти лет, - Шкарлет

16 ноября, 2020, 17:47

Министерство образования и науки Украины готовится обсудить возможность начала обучения в школах с пяти лет

Об этом заявил временный и.о. главы МОН Сергей Шкарлет, передает "РБК-Украина".

"В мире сегодня многие страны начинают обучение детей с пяти лет. Такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Нам же нужно учесть особенности украинской школы", - сказал Шкарлет.

Министерство образования и науки Украины планирует обсуждать возможность начала обучения в школах с пяти лет. Но, отмечается, что речь не идет о 35-минутных уроках с этого возраста.

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