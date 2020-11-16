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Espreso.tvОбществоВ Харькове обнаружили ядовитое вещество в школе

В Харькове обнаружили ядовитое вещество в школе

В Харькове в одной из школ на Харьковской набережной нашли колбу с боевым ядом
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"16 ноября в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит". Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.

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