В Харькове обнаружили ядовитое вещество в школе

16 ноября, 2020, 20:33

В Харькове в одной из школ на Харьковской набережной нашли колбу с боевым ядом

"16 ноября в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.