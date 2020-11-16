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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця возобновила продажу билетов еще с двух станций

Укрзализныця возобновила продажу билетов еще с двух станций

Укрзализныця возобновила продажу билетов от станций Белая Криница и Славута-1

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, с 00:00 16 ноября открыта продажа билетов от железнодорожных станций Белая Криница и Славута-1 на поезда №43/44 Ивано-Франковск - Киев; №45/46 Ужгород - Лисичанск; № 88/87 Ковель - Новоалексеевка; №98/97 Ковель - Киев; № 102/101 Киев - Херсон; № 251/251 Харьков - Николаев.

В пресс-службе напомнили, что Укрзализныця строго придерживается масочного режима сотрудников, осуществляет температурный скрининг, дезинфекцию подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролирует наличие масок у пассажиров.

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