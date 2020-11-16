Украина на 17-м месте по количеству зараженных COVID-19 в мире, - Worldometers

16 ноября, 2020, 08:53

По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, Украина оказалась на 17-м месте среди всех стран по количеству зараженных и на 8-м в Европе

Об этом указывают данные сайта Worldometers.

Отметим, количество случаев заболевания коронавирусом в мире приблизилось к 55 млн. Согласно данным на утро понедельника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваниями возросло до 1 324 530. Выздоровели почти 38,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений коронавирусом - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 17-е место мирового рейтинга и на 8-е в Европе.

Отметим, 9 ноября у лидера пандемического рейтинга - Соединенных Штатов - зафиксировали десятимиллионный случай болезни.

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