Судебное разбирательство дела об изнасиловании в Кагарлыке может длиться 3-5 лет, - Калинчук
"Досудебное расследование по делу длилось меньше чем 6 месяцев. Однако, был проведен ряд экспертиз различного характера и допрошен широкий круг лиц. Сейчас же дело находится на стадии ознакомления с материалами. Ведь ГБР уже открыли материалы для защитников фигурантов дела. В то же время адвокаты должны открыть свои материалы стороне обвинения, а между тем прокурор готовит письменный обвинительный акт для 5 человек, который будет передан в суд и соответственно после этого будет назначено судебное разбирательство" - прокомментировала адвокат
Правозащитница потерпевшей также добавила, что не может точно указать, сколько времени продлится судебное разбирательство.
"Сначала судья имеет несколько дней на ознакомление с материалами дела. Дальше все будет зависеть от интенсивности назначения судебных заседаний и добросовестности поведения всех участников производства. Защитники подозреваемых, например, могут заявлять необоснованные ходатайства. Поэтому нельзя определить, сколько времени продлится судебное разбирательство. Ведь существует множество факторов, влияющих на продолжительность судебного заседания по этому делу. Это может продолжаться по 5 дней, так и 3-5 лет ", - пояснила Анна Калинчук.
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Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
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После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.
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26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлицкого отделение полиции.
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Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузиву, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
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