Судебное разбирательство дела об изнасиловании в Кагарлыке может длиться 3-5 лет, - Калинчук

16 ноября, 2020, 20:47

Больше никаких следственных действий по делу изнасилования в Кагарлыке не предвидится. Но судебный процесс может длиться 3-5 лет, заявила адвокат потерпевшей Анна Калинчук в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо"

"Досудебное расследование по делу длилось меньше чем 6 месяцев. Однако, был проведен ряд экспертиз различного характера и допрошен широкий круг лиц. Сейчас же дело находится на стадии ознакомления с материалами. Ведь ГБР уже открыли материалы для защитников фигурантов дела. В то же время адвокаты должны открыть свои материалы стороне обвинения, а между тем прокурор готовит письменный обвинительный акт для 5 человек, который будет передан в суд и соответственно после этого будет назначено судебное разбирательство" - прокомментировала адвокат



Правозащитница потерпевшей также добавила, что не может точно указать, сколько времени продлится судебное разбирательство.



"Сначала судья имеет несколько дней на ознакомление с материалами дела. Дальше все будет зависеть от интенсивности назначения судебных заседаний и добросовестности поведения всех участников производства. Защитники подозреваемых, например, могут заявлять необоснованные ходатайства. Поэтому нельзя определить, сколько времени продлится судебное разбирательство. Ведь существует множество факторов, влияющих на продолжительность судебного заседания по этому делу. Это может продолжаться по 5 дней, так и 3-5 лет ", - пояснила Анна Калинчук.

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