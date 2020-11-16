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Espreso.tvОбществоSpaceX отправила на МКС команду астронавтов ракетой Falcon 9

SpaceX отправила на МКС команду астронавтов ракетой Falcon 9


фото: Reuters
Компания Илона Маска SpaceX совместно с американским космическим агентством NASA отправили на Международную космическую станцию первую оперативную миссию экипажа Dragon (Crew-1)

Об этом сообщает сайт SpaceX.

Астронавтов отправили на МКС ракетой Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде.

В команду вошли астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.

Предполагается, что астронавты будут работать на МКС полгода. В их задачу входит, в частности, исследование влияния космических условий на человеческий организм и растения.

Этот запуск является первым из трех запланированных на 2020-2021 годы рейсов Dragon.

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