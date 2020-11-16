SpaceX отправила на МКС команду астронавтов ракетой Falcon 9
Об этом сообщает сайт SpaceX.
Астронавтов отправили на МКС ракетой Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде.
В команду вошли астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.
Предполагается, что астронавты будут работать на МКС полгода. В их задачу входит, в частности, исследование влияния космических условий на человеческий организм и растения.
Этот запуск является первым из трех запланированных на 2020-2021 годы рейсов Dragon.
Liftoff! pic.twitter.com/Unf1ScdVFB- SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
- Напомним, SpaceX также разрабатывает для Пентагона проект по доставке грузов космическими ракетами.
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