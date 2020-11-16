Руководитель Одесского припортового завода блокирует через суд свое увольнение

16 ноября, 2020, 13:16

Уволенный постановлением Кабинета министров и. о. председателя Одесского припортового завода (ОПЗ) Николай Синица обжаловал свое увольнение в Овидиопольском районном суде Одесской области

Об этом уволенный постановлением Кабинета министров от 11 ноября председатель Одесского припортового завода Николай Синица написал в Facebook.

"Находясь уже две недели в самоизоляции из-за коронавируса, я с большим удивлением узнал из СМИ, что Фонд государственного имущества Украины назначил исполняющим обязанности председателя правления АО "Одесский припортовый завод" вместо меня другого человека", - написал Синица.

По его словам, свое решение Фонд госимущества мотивировал недостатками, которые якобы выявил внеплановый внутренний аудит ОПЗ.

"При этом ни я лично, ни должностные лица ОПЗ не видели результатов этого аудита. Более того, сам аудит проводился вопреки всем нормам и действующим законодательным актам Украины. А аудиторы присутствовали на предприятии (и это зафиксировано документально) только один день, за который вряд ли могли ознакомиться с документами общим объемом более 1000 листов", - пояснил Синица.

В связи с этим чиновник обратился в Овидиопольский районный суд Одесской области. Исследовав ситуацию, суд вынес постановление, которым запретил менять руководство "Одесского припортового завода".

"Таким образом, по состоянию на сегодняшний день я остаюсь и. о. председателя правления - директора АО "ОПЗ"", - подчеркнул Синица.

Синица также отметил, что "не держится за должность", а выполняет задание президента Украины Владимира Зеленского - развивать предприятие и повышать его инвестиционную привлекательность.

Напомним, 11 ноября Кабмин согласовал назначение Парсентьева Николая Николаевича исполняющим обязанности председателя правления - директора акционерного общества "Одесский припортовый завод".

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