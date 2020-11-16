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Espreso.tvЭкономикаРуководитель Одесского припортового завода блокирует через суд свое увольнение

Руководитель Одесского припортового завода блокирует через суд свое увольнение

Уволенный постановлением Кабинета министров и. о. председателя Одесского припортового завода (ОПЗ) Николай Синица обжаловал свое увольнение в Овидиопольском районном суде Одесской области

Об этом уволенный постановлением Кабинета министров от 11 ноября председатель Одесского припортового завода Николай Синица написал в Facebook.

"Находясь уже две недели в самоизоляции из-за коронавируса, я с большим удивлением узнал из СМИ, что Фонд государственного имущества Украины назначил исполняющим обязанности председателя правления АО "Одесский припортовый завод" вместо меня другого человека", - написал Синица.

По его словам, свое решение Фонд госимущества мотивировал недостатками, которые якобы выявил внеплановый внутренний аудит ОПЗ.

"При этом ни я лично, ни должностные лица ОПЗ не видели результатов этого аудита. Более того, сам аудит проводился вопреки всем нормам и действующим законодательным актам Украины. А аудиторы присутствовали на предприятии (и это зафиксировано документально) только один день, за который вряд ли могли ознакомиться с документами общим объемом более 1000 листов", - пояснил Синица.

В связи с этим чиновник обратился в Овидиопольский районный суд Одесской области. Исследовав ситуацию, суд вынес постановление, которым запретил менять руководство "Одесского припортового завода".

"Таким образом, по состоянию на сегодняшний день я остаюсь и. о. председателя правления - директора АО "ОПЗ"", - подчеркнул Синица.

Синица также отметил, что "не держится за должность", а выполняет задание президента Украины Владимира Зеленского - развивать предприятие и повышать его инвестиционную привлекательность.

  • Напомним, 11 ноября Кабмин согласовал назначение Парсентьева Николая Николаевича исполняющим обязанности председателя правления - директора акционерного общества "Одесский припортовый завод".

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