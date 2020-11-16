Решение об увольнении Степанова уже принято, - экс-глава директората МЗ
Об этом экс-руководитель Директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова написала в Facebook по результатам встречи волонтеров с властями в Офисе президента Украины, которая прошла в пятницу, 13 ноября.
Оксана Сухорукова рассказала, что по результатам встречи волонтеров с представителями Офиса президента она поняла, что в ОП понимают ситуацию с коронавирусом в стране.
"Нам сказали: как плохо, мы сами знаем, - что делать?" - прокомментировала Сухорукова.
"К сожалению, быстрого, простого и красивого выхода из ситуации нет. Карантин выходного дня не поможет. Все равно придется вводить локдаун. Вопрос времени и количества смертей в муках", - отметила экс-чиновница.
Оксана Сухорукова рассказала о шагах, которые предложили к рассмотрению представителям ОП:
Сухорукова добавила скриншот телеграма нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, который в субботу, 14 ноября, написал, что в Кабмине согласовали увольнение одного из министров.
По словам Сухоруковой, речь идет о министре здравоохранения Максиме Степанове.
"Пану министру от всей души желаю выздороветь, вы еще должны предстать перед судом. В то время, когда мы были в ОП, решение об увольнении Степанова уже было принято. Вопрос, зачем нас пригласили, остается открытым", - волонтер и экс-чиновник министерства Оксана Сухорукова.
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