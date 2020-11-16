 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРешение об увольнении Степанова уже принято, - экс-глава директората МЗ

Решение об увольнении Степанова уже принято, - экс-глава директората МЗ

По словам экс-чиновницы министерства здравоохранения Оксаны Сухоруковой, решение об увольнении главы Минздрава Максима Степанова уже принято

Об этом экс-руководитель Директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова написала в Facebook по результатам встречи волонтеров с властями в Офисе президента Украины, которая прошла в пятницу, 13 ноября.

Оксана Сухорукова рассказала, что по результатам встречи волонтеров с представителями Офиса президента она поняла, что в ОП понимают ситуацию с коронавирусом в стране.

"Нам сказали: как плохо, мы сами знаем, - что делать?" - прокомментировала Сухорукова.

"К сожалению, быстрого, простого и красивого выхода из ситуации нет. Карантин выходного дня не поможет. Все равно придется вводить локдаун. Вопрос времени и количества смертей в муках", - отметила экс-чиновница.

Оксана Сухорукова рассказала о шагах, которые предложили к рассмотрению представителям ОП:

1. Немедленное введение "короткого" локдауна.
2. За это время - кислород в больницы (деньги есть, субвенция выделена), хотела написать под личный контроль, но почему-то испугалась.
3. Нарастить тестирования и проработать алгоритмы реагирования на тестирование.
4. Обучение персонала. Элементарным вещам - как пользоваться кислородным концентратором, СРАРом, инфекционному контролю.
5. Обеспечить первичное звено концентраторами (для тех, кого выписали)
6. Нарастить способность МЗ: объявить конкурсы, набрать туда людей, дать им возможность решать вопросы борьбы с ковидом, а не закрытия контрольчиков.

Сухорукова добавила скриншот телеграма нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, который в субботу, 14 ноября, написал, что в Кабмине согласовали увольнение одного из министров.

По словам Сухоруковой, речь идет о министре здравоохранения Максиме Степанове.

"Пану министру от всей души желаю выздороветь, вы еще должны предстать перед судом. В то время, когда мы были в ОП, решение об увольнении Степанова уже было принято. Вопрос, зачем нас пригласили, остается открытым", - волонтер и экс-чиновник министерства Оксана Сухорукова.

 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать