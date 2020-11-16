Решение об увольнении Степанова уже принято, - экс-глава директората МЗ

16 ноября, 2020, 10:30

По словам экс-чиновницы министерства здравоохранения Оксаны Сухоруковой, решение об увольнении главы Минздрава Максима Степанова уже принято

Об этом экс-руководитель Директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова написала в Facebook по результатам встречи волонтеров с властями в Офисе президента Украины, которая прошла в пятницу, 13 ноября.

Оксана Сухорукова рассказала, что по результатам встречи волонтеров с представителями Офиса президента она поняла, что в ОП понимают ситуацию с коронавирусом в стране.

"Нам сказали: как плохо, мы сами знаем, - что делать?" - прокомментировала Сухорукова.

"К сожалению, быстрого, простого и красивого выхода из ситуации нет. Карантин выходного дня не поможет. Все равно придется вводить локдаун. Вопрос времени и количества смертей в муках", - отметила экс-чиновница.

Оксана Сухорукова рассказала о шагах, которые предложили к рассмотрению представителям ОП:

1. Немедленное введение "короткого" локдауна.

2. За это время - кислород в больницы (деньги есть, субвенция выделена), хотела написать под личный контроль, но почему-то испугалась.

3. Нарастить тестирования и проработать алгоритмы реагирования на тестирование.

4. Обучение персонала. Элементарным вещам - как пользоваться кислородным концентратором, СРАРом, инфекционному контролю.

5. Обеспечить первичное звено концентраторами (для тех, кого выписали)

6. Нарастить способность МЗ: объявить конкурсы, набрать туда людей, дать им возможность решать вопросы борьбы с ковидом, а не закрытия контрольчиков.

Сухорукова добавила скриншот телеграма нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, который в субботу, 14 ноября, написал, что в Кабмине согласовали увольнение одного из министров.

По словам Сухоруковой, речь идет о министре здравоохранения Максиме Степанове.

"Пану министру от всей души желаю выздороветь, вы еще должны предстать перед судом. В то время, когда мы были в ОП, решение об увольнении Степанова уже было принято. Вопрос, зачем нас пригласили, остается открытым", - волонтер и экс-чиновник министерства Оксана Сухорукова.

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