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Espreso.tvОбщество"Я выиграл выборы": Трамп написал сообщение, которое сразу же опроверг Facebook

"Я выиграл выборы": Трамп написал сообщение, которое сразу же опроверг Facebook


фото: fb
16 ноября пока действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз написал сообщение о том, что выиграл выборы, однако соцсети сразу обозначили их как ложные в Twitter и Facebook

Дональд Трамп написал, что выиграл выборы в Twitter и Facebook.

"Я выиграл выборы!", - отметил 45-й президент США. Обе сети опровергли его слова.

Twitter предлагает его сообщение со ссылкой, которое отмечает: "Официальные источники считают иначе".

При переходе по ссылке твитер предлагает улыбающуюся фотографию Джо Байдена вместе с Камаль Харрис.

Facebook под сообщением Трампа пишет: "Джо Байден прогнозируемый победитель на выборах президента США".

Напомним, Джо Байден вступит в должность президента Соединенных Штатов только после того, как коллегия выборщиков проголосует за его назначение.

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