"Я выиграл выборы": Трамп написал сообщение, которое сразу же опроверг Facebook
16 ноября, 2020, 16:15
16 ноября пока действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз написал сообщение о том, что выиграл выборы, однако соцсети сразу обозначили их как ложные в Twitter и Facebook
Дональд Трамп написал, что выиграл выборы в Twitter и Facebook.
"Я выиграл выборы!", - отметил 45-й президент США. Обе сети опровергли его слова.
Twitter предлагает его сообщение со ссылкой, которое отмечает: "Официальные источники считают иначе".
При переходе по ссылке твитер предлагает улыбающуюся фотографию Джо Байдена вместе с Камаль Харрис.
Facebook под сообщением Трампа пишет: "Джо Байден прогнозируемый победитель на выборах президента США".
Напомним, Джо Байден вступит в должность президента Соединенных Штатов только после того, как коллегия выборщиков проголосует за его назначение.
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