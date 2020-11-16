16 ноября, 2020, 11:06

Активисты "Движения сопротивления капитуляции" призывают собраться на Европейской площади в 14:00 21 ноября в седьмую годовщину Революции Достоинства и навестить президента Владимира Зеленского в Феофании

Такое событие "Движение сопротивления капитуляции" создало в Facebook.

"21 ноября начинаем процесс очистки от этих негодяев. И чем больше нас будет, тем он быстрее закончится. Тем быстрее остановим хаос и развал государства", - прокомментировал событие сокоординатор "РОК" экс-нардеп Андрей Левус.

"21 ноября в День Свободы и Достоинства мы должны защитить свои национальные и гражданские права. Поэтому призываем всех 21 ноября в 14:00 собраться на Европейской площади, откуда мы едем в Феофанию, где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики. Если президент к тому моменту оттуда сбежит, - поедем искать его домой, на дачу, в ОП, поедет в другую область - наши активисты найдут его и там", - заявили в "РОК".

Активисты выдвинули ряд политических требований, в частности - полная отставка правительства, увольнение Андрея Ермака, Руслана Демченко, Леонида Кравчука и Олега Татарова. Также в "РОК" требуют освобождения из-под стражи Андрея Антоненко. В "РОК" также требуют отзыва законопроекта президента Владимира Зеленского "О народовластии - через всеукраинский референдум" и ликвидации Окружного административного суда Киева.

"Волю украинцев к жизни, свободе и достоинству не смогли сломить ни Гитлер, ни Сталин. Что уж говорить о кучке аферистов, управляемых олигархами и Москвой? Закатаем в асфальт - даже не заметим", - заявил сокоординатор "РОК" Андрей Левус.

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