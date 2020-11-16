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Espreso.tvСпорт"Милан" нашел замену 39-летнему Ибрагимовичу

"Милан" нашел замену 39-летнему Ибрагимовичу


фото: Getty Images
Форвард нидерландского ПСВ Дониелл Маллен попал в сферу интересов итальянского "Милана"

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Тренерский штаб "Милана" требует от боссов приобрести качественного форварда, который мог бы достойно заменить Златана Ибрагимовича. Главный тренер "россонери" Стефано Пиола понимает, что 39-летний швед не сможет на высоком уровне отыграть все матчи сезона из-за солидного, как для футбола, возраста.

По информации источника, главным кандидатом в трансферном списке "Милана" является 21-летний Дониелл Маллен. В этом сезоне на счету нидерландца 13 матчей, 8 голов и 3 результативные передачи за ПСВ.

Яркая игра и результативность подогревают интерес к молодому футболисту. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 25 млн евро

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел 9 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. "Милан" лидирует в турнирной таблице Серии А.

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