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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование в Украине, - Петр Порошенко

"Европейская Солидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование в Украине, - Петр Порошенко

Украина по примеру Словакии и Австрии должна срочно провести массовое бесплатное тестирование граждан

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, пишет пресс-служба политсилы.

Массовое тестирование - это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса, который предлагает "Европейская Солидарность".

Для этого фракция "ЕС" в парламенте подала законопроект, предусматривающий восстановить Фонд борьбы с коронавирусом и 27 млрд гривен направить исключительно на борьбу с COVID-19.

"Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и пресечение экономической активности, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Общее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И будут сохранены рабочие места", - убежден Порошенко.

"В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания", - объясняет пятый президент.

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