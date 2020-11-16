"Действуй дома" не работает": Кличко просит усилить контроль самоизоляции больных коронавирусом

16 ноября, 2020, 13:53

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров усилить контроль самоизоляции больных COVІD-19 и контактных лиц

Об этом он заявил во время брифинга 16 ноября.

Кличко отметил, что на селекторном совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем он поднимал вопрос усиления контроля самоизоляции, чтобы прекратить распространение коронавируса.

"Потому что, к сожалению, система "Действуй дома" не работает, и у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школы и посещают публичные места", - подчеркнул мэр.

Напомним, в течение суток, 15 ноября, были зафиксированы 9832 новых случая коронавируса (из них дети - 354, медработники - 360), 94 пациента умерли, 2753 - выздоровели.

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