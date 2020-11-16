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Espreso.tvОбществоПремьер Британии Джонсон повторно ушел в самоизоляцию

Премьер Британии Джонсон повторно ушел в самоизоляцию

Причиной самоизоляции британского премьер-министра Бориса Джонсона стала встреча с носителем COVID-19 - парламентарием от Консервативной партии Ли Андерсоном

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Отмечается, что Джонсон дистанционно продолжит работу на Даунинг-стрит. Сейчас политик чувствует себя хорошо и находится дома.

В четверг, 12 ноября, премьер-министр встречался с членами парламента, в том числе Ли Андерсоном, членом Консервативной партии Джонсона. Позже у Андерсона оказался положительным результат теста на COVID-19, поэтому всех парламентариев, которые с ним встречались, попросили уйти в самоизоляцию на 10 дней.

  • Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одним из первых среди мировых лидеров заразился коронавирусом в конце марта. Он перенес болезнь в тяжелой форме. Симптомы коронавируса обнаружили у него 27 марта. 5 апреля Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне. Он провел три ночи в палате интенсивной терапии, прежде чем вернуться в обычную палату, после того как его состояние улучшилось.
  • 27 апреля Борис Джонсон впервые появился на публике после того, как перенес коронавирус.

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