Постановление об отмене карантина выходного дня: могут разрешить работу ресторанов и ТРЦ
16 ноября, 2020, 16:08
Верховная Рада намерена рекомендовать Кабинету министров отменить карантин выходного дня, могут разрешить работу баров, ресторанов, кафе, спортивных залов, прием посетителей в ТРЦ
Соответствующий проект постановления № 4381 был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 16 ноября.
"Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления рекомендуется пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19 № 641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений о запрете в выходные дни", - говорится в постановлении.
Верховная Рада планирует рекомендовать правительству разрешить работу на выходных: баров, ресторанов, кафе; спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов; прием посетителей в торгово-развлекательных центрах; прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности; прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
- Напомним, что 16 ноября на заседании Согласительного совета и.о. главы ВР Елена Кондратюк зарегистрировала постановление №4381 о рекомендации отменить "карантин выходного дня" правительства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
Читайте также
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил