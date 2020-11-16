Постановление об отмене карантина выходного дня: могут разрешить работу ресторанов и ТРЦ

Соответствующий проект постановления № 4381 был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 16 ноября.

"Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления рекомендуется пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19 № 641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений о запрете в выходные дни", - говорится в постановлении.

Верховная Рада планирует рекомендовать правительству разрешить работу на выходных: баров, ресторанов, кафе; спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов; прием посетителей в торгово-развлекательных центрах; прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности; прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Напомним, что 16 ноября на заседании Согласительного совета и.о. главы ВР Елена Кондратюк зарегистрировала постановление №4381 о рекомендации отменить "карантин выходного дня" правительства.

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